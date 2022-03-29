Луческу: Спорт – это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое мнение касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований в связи с нападением россии на Украину.

"Я считаю, что тех, кто поддержал вторжение, следует отстранить, потому что спорт не имеет к этому никакого отношения. Спорт – это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну. Те, кто говорит об этом положительно, являются жертвами пропаганды, этого нельзя делать.

Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может содействовать миру. Возможно, это не поможет напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы все хотим", – сказал Луческу.