Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Спорт – это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну
Наставник "Динамо" объяснил свою позицию
фото - Марія Шейк
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое мнение касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований в связи с нападением россии на Украину.
"Я считаю, что тех, кто поддержал вторжение, следует отстранить, потому что спорт не имеет к этому никакого отношения. Спорт – это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну. Те, кто говорит об этом положительно, являются жертвами пропаганды, этого нельзя делать.
Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может содействовать миру. Возможно, это не поможет напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы все хотим", – сказал Луческу.
Популярное сейчас
- На Мундиаль и без CR7? Португалия – Северная Македония. Анонс и прогноз финала отбора на ЧМ
- Начальник украинской разведки: Наши источники есть в армии, политике и администрации президента рф
- "Я их уничтожу": путин ответил на записку, которую ему передали от Зеленского
- СМИ: Роберто де Дзерби разорвал контракт с Шахтером
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Победители Евровидения-2021 отменили все концерты в рф в знак поддержки Украины