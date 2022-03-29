Легионер Ворсклы: Часть пути к границе с Венгрией мы преодолевали пешком

Атакующий полузащитник "Ворсклы" Амилькар Коджови рассказал о том, как ему удалось выехать из Украины после нападения россии.

"Мы оставались в клубе, готовясь к матчу, и я услышал что-то похожее на выстрелы. Я сказал своим товарищам по команде: "Это, наверное, фейерверк", и пошел спать. Сирены воздушной тревоги нас разбудили, и я увидел пропущенные звонки от родителей. Я стал волноваться. Боялся, волновался и думал: "Как я собираюсь выбраться из этого места?" Я не могу застрять здесь, в той ситуации, которая происходит. Я быстро собрал чемодан и приготовился выехать оттуда.

Польша была гораздо ближе, но маршрут был слишком хаотичным. Было очень много людей, которые следовали по этому пути, потому мы согласились, что Венгрия была лучшим вариантом. Мы заправили автомобиль и уехали. Было так страшно, особенно когда пришлось остановиться, потому что лопнула одна из шин. Это было ранним утром, и когда мы меняли ее, на горизонте вдруг появилось несколько танков.

Последнюю часть пути к границе мы преодолели пешком. Мы ощутили такое облегчение, что успешно прибыли к границе, но вдруг наши страхи снова усилились, поскольку венгры не пропустят нас, если мы не пересечем границу на транспортном средстве. Я чуть не заплакал. Некоторые люди решили получить на этом прибыль и привезли на границу автомобили и минивены за 1200 фунтов стерлингов с человека.

Мой хорватский одноклубник Иван Пешич звонил в посольство своей страны, и когда мы думали вернуться назад, он получил отличные новости. Хорватский премьер позвонил в посольство в Киеве, они связались с пограничниками — и они нас пропустили. Родители Ивана привезли пару машин, чтобы забрать нас с другой стороны, и они высадили меня в Будапеште, прежде чем я вернулся в Манчестер", - сказал Коджови в интервью The Sun.