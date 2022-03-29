Срна: Если бы в Англию ворвалась иностранная армия, УАФ за 2 минуты открыла бы трансферное окно

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал Футбольную ассоциацию Англии за то, что не позволила регистрировать новых игроков вне трансферных окон, вопреки рекомендациям ФИФА в отношении Украины.

"Видеть сине-желтые флаги и футболки с призывами к миру – это, конечно, хорошо. Благодарны за такие жесты, они многое значат, но украинским игрокам необходима практическая помощь. Мы просим у крупнейших европейских федераций – особенно АПЛ и Серии А – открыть трансферное окно, чтобы игроки из Украины могли уйти в аренду и играть в футбол.

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Это не просто просьба из-за незначительных трудностей. Этих людей зацепила война, и даже если позволить выступать одному игроку на клуб, это все равно сделало бы большую разницу. Такая система может позволить выступать 20-40-60 футболистам из Украины – как можно дальше от войны.

Если бы все было наоборот, и в Англию ворвалась бы иностранная армия, я знаю, что УАФ за 2 минуты согласилась бы открыть трансферное окно. Есть игроки из моего клуба и всей Украины, готовые играть, но их остановила война.

Вывешивать сине-желтые флаги на ваших стадионах – недостаточно. Нашим людям необходима настоящая помощь, и я должен критиковать те федерации, которые делают недостаточно", – приводит слова Срны Mirror.