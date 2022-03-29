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Палкин: Украинцы находятся в разных городах страны, легионеры - за границей
Все футболисты донецкого клуба в безопасности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, где сейчас находятся украинские и иностранные игроки донецкого клуба.
"Чемпионат приостановили, я постоянно контактировал с нашими легионерами и их агентами. Мы должны были рассмотреть разные сценарии развития событий, и попытаться найти лучшее решение для каждого игрока.
К счастью, сейчас иностранные игроки и их семьи покинули Украину и находятся в безопасности. Украинские игроки находятся в разных городах, в основном на западе страны. Некоторые из них активно участвуют в том, чтобы помочь гражданскому населению и армии. Остальные присоединились к персоналу гуманитарного центра во Львове. Есть даже некоторые сотрудники, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны.
Клуб занимается функционированием центра на "Арене-Львов", помогает разместить беженцев. Наш персонал большую часть времени помогает беженцам и многим людям, предоставляя вещи первой необходимости и кровати.
Я и другие сотрудники клуба работали над тем, чтобы вывезти наших детей из академии из Украины, и, к счастью, с помощью власти им удалось попасть в Хорватию. Они все в безопасности, в понедельник начнут тренироваться, - сказал Палкин в интервью Daily Mail.
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