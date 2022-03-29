Палкин: Украинцы находятся в разных городах страны, легионеры - за границей

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, где сейчас находятся украинские и иностранные игроки донецкого клуба.

"Чемпионат приостановили, я постоянно контактировал с нашими легионерами и их агентами. Мы должны были рассмотреть разные сценарии развития событий, и попытаться найти лучшее решение для каждого игрока.

К счастью, сейчас иностранные игроки и их семьи покинули Украину и находятся в безопасности. Украинские игроки находятся в разных городах, в основном на западе страны. Некоторые из них активно участвуют в том, чтобы помочь гражданскому населению и армии. Остальные присоединились к персоналу гуманитарного центра во Львове. Есть даже некоторые сотрудники, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны.