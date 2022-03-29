УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: Украинцы находятся в разных городах страны, легионеры - за границей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Украинцы находятся в разных городах страны, легионеры - за границей

Премьер-лига
(1 голосов)

Все футболисты донецкого клуба в безопасности

Палкин: Украинцы находятся в разных городах страны, легионеры - за границей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, где сейчас находятся украинские и иностранные игроки донецкого клуба.

"Чемпионат приостановили, я постоянно контактировал с нашими легионерами и их агентами. Мы должны были рассмотреть разные сценарии развития событий, и попытаться найти лучшее решение для каждого игрока.

К счастью, сейчас иностранные игроки и их семьи покинули Украину и находятся в безопасности. Украинские игроки находятся в разных городах, в основном на западе страны. Некоторые из них активно участвуют в том, чтобы помочь гражданскому населению и армии. Остальные присоединились к персоналу гуманитарного центра во Львове. Есть даже некоторые сотрудники, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны.

Читайте такжеВ пару к Малиновскому. Аталанта может летом подписать вингера Шахтера

Клуб занимается функционированием центра на "Арене-Львов", помогает разместить беженцев. Наш персонал большую часть времени помогает беженцам и многим людям, предоставляя вещи первой необходимости и кровати.

Я и другие сотрудники клуба работали над тем, чтобы вывезти наших детей из академии из Украины, и, к счастью, с помощью власти им удалось попасть в Хорватию. Они все в безопасности, в понедельник начнут тренироваться, - сказал Палкин в интервью Daily Mail.

Читайте такжеШахтер оказывает гуманитарную помощь во Львовской области
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...