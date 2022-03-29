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Два ключевых игрока Шахтера отправятся в аренду в Интернасьонал

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты близки к тому, чтобы вернуться на родину

Два ключевых игрока Шахтера отправятся в аренду в Интернасьонал

shakhtar.com

Новина українською

"Интернасьонал" близок к тому, чтобы арендовать сразу двух игроков основы "Шахтера" Алан Патрика и Марлона. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, футболисты переберутся в Бразилию на правах аренды до 30 июня. Также в контрактах будет прописана возможность продления до конца года.

Ранее была информация, что "Интернасьонал", кроме Патрика, хочет подписать Витао и Педриньо. Что касается Марлона, то 22 марта за ним также последовало предложение в адрес "Шахтера" от "колорадос".

К слову, сейчас за бразильский клуб выступает экс-игрок "горняков" Тайсон.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия) Марлон
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Комментарии (3)
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zloyded (Киев)
29.03.2022 в 13:42
Сподіваємось, що після розпродажу своїх легіонерів клуб Шахтар припинить своє існування!
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aleks68
29.03.2022 в 15:03
и твоему динамо того же
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aleks68
29.03.2022 в 15:04
убогий а кого из легионеров шахтёра продали???
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