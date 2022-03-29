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Два ключевых игрока Шахтера отправятся в аренду в Интернасьонал
Футболисты близки к тому, чтобы вернуться на родину
shakhtar.com
"Интернасьонал" близок к тому, чтобы арендовать сразу двух игроков основы "Шахтера" Алан Патрика и Марлона. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло.
По информации источника, футболисты переберутся в Бразилию на правах аренды до 30 июня. Также в контрактах будет прописана возможность продления до конца года.
Ранее была информация, что "Интернасьонал", кроме Патрика, хочет подписать Витао и Педриньо. Что касается Марлона, то 22 марта за ним также последовало предложение в адрес "Шахтера" от "колорадос".
К слову, сейчас за бразильский клуб выступает экс-игрок "горняков" Тайсон.
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