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Академия донецкого Шахтера возобновила тренировки в Хорватии

Премьер-лига
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Планируется проведения товарищеских матчей

Академия донецкого Шахтера возобновила тренировки в Хорватии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор академии "Шахтера" Александр Алексеев рассказал об эвакуации детей в Хорватию.

"На протяжении марта этого года нам удалось вывезти 85 игроков нашей академии в Хорватию. Поспособствовал в этом наш директор по футболу Дарио Срна. Также поддержала нас в этом УАФ, которая предоставляла организационную поддержку, договаривалась о полицейском сопровождении территорией Украины. Также благодарим за помощь Национальную полицию и Пограничной службы.

Удалось вывезти игроков в хорватский город Сплит, где они были поселены. Тремя очередями мы вывозили ребят. В первую очередь это были наши воспитанники, которые не имеют доступа к своим родителям. Во вторую очередь вывозили ребят, которые находились очень близко к зоне боевых действий. В третью очередь - парней, которые находились на Западной Украине.

В ближайшее время мы планируем в Хорватии проводить товарищеские матчи. Потом, в зависимости от ситуации в Украине, реагировать, скажем так. Безусловно, мы все верим в быструю победу наших Вооруженных сил над агрессором", - сказал Алексеев.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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