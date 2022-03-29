Палкин: россию следует полностью исключить из ФИФА и УЕФА

Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера" в комментарии Reuters призвал ФИФА и УЕФА исключить россию из спортивных организаций, так же как Южную Африку эпохи апартеида.

Сообщается, что хоть российские клубы и команды отстранены от участия в международных соревнованиях, но Российский футбольный союз продолжает оставаться полноправным членом ФИФА и УЕФА.

"Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг и отменить или приостановить членство россии в их организациях.

В 70-е годы ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида, а Россия должна быть исключена за политику геноцида украинцев и развязанную ими кровопролитную войну на нашей Родине.

Спорт всегда использовался россиянами как пропаганда своей идеологии. Если сегодня эта идеология угрожает мирному сосуществованию, Россия должна быть полностью изолирована, пока она не изменит свою политику уничтожения всего живого.

Клубу и всем украинцам нужен мир, необходимо остановить эту безумную войну.

Украинцы борются, и весь мир увидел, что в эти дни мы защищаем не только свою свободу и независимость, но и свободу, ценности демократического мира.

Однако единственный способ победить российскую агрессию — объединить наши усилия. Необходимо ужесточить санкции против России по всем возможным направлениям. Важно ограничить ресурсные и информационные возможности России, чтобы они почувствовали себя изолированными, остановились.

Что мы можем сделать в области спорта? Изолировать Россию от участия в международных спортивных соревнованиях, и это, по большому счету, уже сделано.

Но я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг", – сказал Сергей Палкин в текстовом сообщении для Reuters.

ФИФА проводит свой ежегодный конгресс в Дохе в четверг. Ожидается, что украинская федерация не сможет присутствовать на собрании, но Российский футбольный союз, вероятно, будет присутствовать.