Ассистент Де Дзерби: Мы посылаем гуманитарные грузы в Украину

Один из ассистентов Роберто Де Дзерби Карло Николини рассказал о гуманитарной помощи для Украины со стороны тренерского штаба "горняков".

"Друзья в Украине, я думаю о вас каждую секунду, и каждый день пытаюсь помочь людям, которые остались в Украине. Так же поступают остальные из тренерского штаба "Шахтера". Мы посылаем отсюда гуманитарные грузы - медикаменты, еду, одежду.

Также поддерживаем связь со структурами волонтеров в Украине. Но самое главное - всегда с вами мыслями. Мы не оставляем вас наедине с этой бедой. И мы в Италии будем делать все для того, чтобы помочь вам", - сказал Николини в комментарии Футбол NEWS.