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Ассистент Де Дзерби: Мы посылаем гуманитарные грузы в Украину
По словам Карло Николини, из Италии приходят медикаменты, еда, одежда
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Один из ассистентов Роберто Де Дзерби Карло Николини рассказал о гуманитарной помощи для Украины со стороны тренерского штаба "горняков".
"Друзья в Украине, я думаю о вас каждую секунду, и каждый день пытаюсь помочь людям, которые остались в Украине. Так же поступают остальные из тренерского штаба "Шахтера". Мы посылаем отсюда гуманитарные грузы - медикаменты, еду, одежду.
Также поддерживаем связь со структурами волонтеров в Украине. Но самое главное - всегда с вами мыслями. Мы не оставляем вас наедине с этой бедой. И мы в Италии будем делать все для того, чтобы помочь вам", - сказал Николини в комментарии Футбол NEWS.
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