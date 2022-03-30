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Стал на учет в тероборону. Тренер Ворсклы готов взять оружие в руки

Премьер-лига
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Юрий Максимов высказался о войне в Украине

Стал на учет в тероборону. Тренер Ворсклы готов взять оружие в руки

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов откровенно признался, что его мысли сейчас заняты далеко не футболом.

"Буду ехать в Киев на дачу, где и был все это время. Жена с семьёй с 24 февраля, когда начались обстрелы, уехала под Ужгород. Я сначала сидел под Полтавой, а потом поехал на дачу. Семью даже и не видел. Потом уже приехал к ним, вместе с сыном прошли медосмотр и стали на учет в тероборону Малого Березного Закарпатской области. Сейчас уже семью увидел и буду ехать снова в Киев.

В Малом Березном я нахожусь семь дней. Обстановка здесь нормальная, но я здесь уже не могу. Сейчас, как только получу разрешение, оставляю семью и возвращаюсь с сыном на дачу в 20-ти километрах от Киева. Насколько я знаю, там сейчас спокойно, только блокпосты стоят. В общем свое кино.

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О войне я узнал в Полтаве. 24 февраля мы находились на базе и готовились к матчу с "Вересом". В 4 часа утра я услышал, как начали гудеть самолеты. Я все понял. В 09:00 мы с командой и руководством собрались на стадионе и приняли решение разъехаться. Я сразу уехал за город, а жена с детьми поехала на Закарпатье. Оставаться было нельзя. Наш дом находится между военной частью и школой полиции.

С инфраструктурой "Ворсклы", слава Богу, все в порядке. С базы, на всякий случай, все вещи повыносили. Все может быть.

Некоторые местные ребята "Ворсклы" тренируются самостоятельно, многие иностранцы уже покинули команду. Насколько я знаю, Лукас Ранжел на три месяца ушел в "Сабах". О футболе нужно забыть, сейчас стоит задача, — чтобы не разорвали нашу страну. С руководством общаемся, но о футболе никто думает. Сейчас главное — мир на нашей земле, и чтобы война быстрее закончилась.

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Обидно, что нам оружие никто не дает. Дали бы оружие, а страну у нас есть кому защищать. На пять человек — один автомат. Я готов взять оружие в руки, мне терять нечего, мы же не нападаем, а защищаемся.

Я не ожидал, что такое может произойти. Когда люди потеряли свои дома и находятся в депрессии, не до футбола. Один больной дебил поставил на колени столько человек", - подытожил Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
fanday

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