Стал на учет в тероборону. Тренер Ворсклы готов взять оружие в руки

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов откровенно признался, что его мысли сейчас заняты далеко не футболом.

"Буду ехать в Киев на дачу, где и был все это время. Жена с семьёй с 24 февраля, когда начались обстрелы, уехала под Ужгород. Я сначала сидел под Полтавой, а потом поехал на дачу. Семью даже и не видел. Потом уже приехал к ним, вместе с сыном прошли медосмотр и стали на учет в тероборону Малого Березного Закарпатской области. Сейчас уже семью увидел и буду ехать снова в Киев.

В Малом Березном я нахожусь семь дней. Обстановка здесь нормальная, но я здесь уже не могу. Сейчас, как только получу разрешение, оставляю семью и возвращаюсь с сыном на дачу в 20-ти километрах от Киева. Насколько я знаю, там сейчас спокойно, только блокпосты стоят. В общем свое кино.

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О войне я узнал в Полтаве. 24 февраля мы находились на базе и готовились к матчу с "Вересом". В 4 часа утра я услышал, как начали гудеть самолеты. Я все понял. В 09:00 мы с командой и руководством собрались на стадионе и приняли решение разъехаться. Я сразу уехал за город, а жена с детьми поехала на Закарпатье. Оставаться было нельзя. Наш дом находится между военной частью и школой полиции.