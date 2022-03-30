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Хавбек Мариуполя нашел новый клуб. Права на игрока принадлежат Шахтеру
Аренда до конца нынешнего сезона
Фото: sabahfc.az
Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук, контракт которого принадлежит "Шахтеру", пополнил состав азербайджанского "Сабаха".
21-летний футболист будет играть за команду до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба. Поэтому, очевидно, речь идет об аренде.
Кащук выступает на правах аренды за "азовцев" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 17 матчей, в которых забил 5 голов и выполнил 1 результативную передачу. Заметим, что Алексей — чемпион мира U-20 в составе сборной Александра Петракова в 2019 году.
К слову, ранее "Сабах" арендовал нападающего полтавской "Ворсклы". Клуб из Азербайджана занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата.
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