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Хавбек Мариуполя нашел новый клуб. Права на игрока принадлежат Шахтеру

Премьер-лига
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Аренда до конца нынешнего сезона

Хавбек Мариуполя нашел новый клуб. Права на игрока принадлежат Шахтеру

Фото: sabahfc.az

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук, контракт которого принадлежит "Шахтеру", пополнил состав азербайджанского "Сабаха".

21-летний футболист будет играть за команду до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба. Поэтому, очевидно, речь идет об аренде.

Кащук выступает на правах аренды за "азовцев" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 17 матчей, в которых забил 5 голов и выполнил 1 результативную передачу. Заметим, что Алексей — чемпион мира U-20 в составе сборной Александра Петракова в 2019 году.

К слову, ранее "Сабах" арендовал нападающего полтавской "Ворсклы". Клуб из Азербайджана занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Сабах (Баку) Алексей Кащук
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