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Днепр-1 продаст лучшего бомбардира команды U-19 в европейский топ-клуб - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

17-летний украинец сменит клубную прописку

Днепр-1 продаст лучшего бомбардира команды U-19 в европейский топ-клуб - СМИ

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

17-летний форвард "Днепра-1" Даниэль Кивинда в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист и ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Согласно данным источника, в услугах украинца заинтересована португальская "Бенфика", которая готова подписать футболиста. Сообщается, что это будет полноценный трансфер.

Кивинда является воспитанником днепровской Академии (в ДЮФЛУ 68 матчей, 37 голов) уже второй сезон выступает за юношескую команду "Днепр-1" в первенстве U-19 (21 матч, 15 голов), и он сейчас лучший снайпер всего чемпионата (14 голов в 16 матчах).

Напомним, что в конце прошлого года нападающий продлил контракт с "Днепром-1" до 2024 года.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) СК Днепр-1 Даниэль Кивинда
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.03.2022 в 14:59
Украинец?
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