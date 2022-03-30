Определился фаворит в борьбе за подписание вингера Шахтера

Бразильский вингер "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в "Саутгемптоне", сообщает 90min.

"Святые" уверены, что выиграли борьбу за 22-летнего бразильца. Впрочем, из-за запрета руководства АПЛ регистрировать игроков из Украины переход Тете будет возможным только летом.

В Англии среди конкурентов "Саутгемптона" в борьбе за Тете называют "Брентфорд", "Брайтон", "Эвертон", "Лестер" и "Вест Хэм". Также на континенте за ним следят "Милан", "Аталанта", "Наполи", "Порту", ​​"Бенфика" и "Аякс", но сам футболист настроен на то, чтобы отправиться на "Сент-Мэри".

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Правила ФИФА и УЕФА позволяют игрокам расторгать контракты, если они не получают зарплату более трех месяцев, хотя неясно, будут ли применяться те же правила, учитывая беспрецедентную ситуацию в Украине.

Независимо от того, предполагает ли трансфер выплату гонорара "Шахтеру" или нет, "Саутгемптон" по-прежнему уверен в заключении сделки по Тете.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист готов играть за бразильский клуб бесплатно.