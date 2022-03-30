Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение на родину? Бразилец Шахтера имеет предложение от двух клубов
Один из самых популярных футболистов "горняков"
Фото: ФК Шахтер
Бразилец "Шахтера" Витао имеет два предложения от клубов на родине. Об этом передает GaúchaZH.
По сведениям источника, с представителем центрбека ведут переговоры "Интернасьонал" и "Брагантино". Оба клуба имеют равные шансы на успех.
Что касается "Шахтера", то они готовы отпустить Витао, но лишь в аренду до конца сезона. Возможен пункт о полугодовом продлении сделки, если война на территории Украины продолжится.
В текущем сезоне Витао отыграл за "горняков" 15 матчей.
Популярное сейчас
- Малиновский оригинально поздравил Польшу с выходом на чемпионат мира
- "Ruska Kurwa!" Фанаты сборной Польши передали привет стране-агрессору
- Роналду и Левандовский едут на ЧМ, Ракицкий работает с Металлистом. Главные новости за 29 марта
- СМИ: Два игрока Шахтера могут стать одноклубниками Ярмоленко
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО