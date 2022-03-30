Возвращение на родину? Бразилец Шахтера имеет предложение от двух клубов

Бразилец "Шахтера" Витао имеет два предложения от клубов на родине. Об этом передает GaúchaZH.

По сведениям источника, с представителем центрбека ведут переговоры "Интернасьонал" и "Брагантино". Оба клуба имеют равные шансы на успех.

Что касается "Шахтера", то они готовы отпустить Витао, но лишь в аренду до конца сезона. Возможен пункт о полугодовом продлении сделки, если война на территории Украины продолжится.

В текущем сезоне Витао отыграл за "горняков" 15 матчей.