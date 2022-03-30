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Двойные стандарты. Леоненко осудил топ-чемпионаты из-за отказа принять футболистов из украинского первенства

Премьер-лига
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Двойные стандарты. Леоненко осудил топ-чемпионаты из-за отказа принять футболистов из украинского первенства

скриншот youtube

Внешние источники Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, АПЛ и Серия А поочередно отказались регистрировать игроков, которые на временной основе могут покинуть УПЛ из-за войны. Данное решение не очень нравится эксперту Виктору Леоненко.

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"Меня это не удивляет. Двойные стандарты – всё красиво. Говорить можно все что угодно, но лучше делать дела. Самое главное для президентов, особенно Шахтёра или Динамо, футболисты которых уехали в Бразилию, чтобы их можно было обратно вернуть.

Я думаю, УЕФА должны будут их дисквалифицировать, если они не будут возвращаться", - рассказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко
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Источник:
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