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Мудрик - про оккупантов: Не так страшен волк, как его рисуют

Премьер-лига
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Вингер "Шахтера" - о вторжении россии в Украину

Мудрик - про оккупантов: Не так страшен волк, как его рисуют

Фото: ФК Шахтер

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Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, как помог разгрузить гуманитарную помощь из Венгрии

"В настоящее время у меня одна футбольная команда, которая вынуждена помогать друг другу. Не так страшен волк, как его малюют. В первую очередь, нужно верить в победу и в то, что все будет хорошо, несмотря на ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день", — сказал Мудрик в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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