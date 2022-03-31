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Мудрик - про оккупантов: Не так страшен волк, как его рисуют
Вингер "Шахтера" - о вторжении россии в Украину
Фото: ФК Шахтер
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, как помог разгрузить гуманитарную помощь из Венгрии
"В настоящее время у меня одна футбольная команда, которая вынуждена помогать друг другу. Не так страшен волк, как его малюют. В первую очередь, нужно верить в победу и в то, что все будет хорошо, несмотря на ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день", — сказал Мудрик в комментарии Футбол NEWS.
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Источник:ТК Футбол
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