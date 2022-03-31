Кополовец: Не все могут сражаться, но можно помогать и по-другому

Экс-полузащитник "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал создание благотворительного фонда "Рух в будущее" , членом которого он стал.

"Скажу о себе: буду там, где могу быть полезен людям. Сейчас много обездоленных, разорванных семей, нуждающихся в помощи. В одиночку мы слабы, но когда мы вместе, то гораздо сильнее. Когда мы вместе, у нас больше возможностей. Поэтому этот благотворительный фонд очень важен. Не все могут сражаться, но можно помогать и по-другому. А публичные люди, прежде всего, имеют такую ​​возможность, имеют серьезные связи за рубежом. Я вижу пыл в глазах этих людей и рад, что сейчас здесь.

Время тяжелое, но у нас нет другого выхода, мы должны это пережить, должны быть сильными и помогать. Только так мы можем выстоять и добыть в борьбе нашу независимость", - подытожил Кополовец.