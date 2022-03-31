Леоненко вспомнил, как менял российское гражданство на украинское

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко рассказал, как в свое время сменил гражданство. Напомним, что Леоненко - уроженец Тюмени. Более 30-ти лет прожил в Украине.

"Для меня это неприятно, как для человека родившегося (в россии). Ну я же говорю: я никогда никого не продавал. Я всегда считал, что это один народ, тем более, когда я менял гражданство.

Когда Григорий Михайлович (Суркис - прим.) мне сказал: "Витя, ты будешь менять? А какая мне разница?". Когда было всё хорошо, когда никто не верил, когда все жили хорошо – вот тогда мне Кучма и дал паспорт. Я не задумывался", - сказал Леоненко в программе "Денисов TIME. Война".