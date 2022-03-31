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Маркевич: Я с 2014 года занимаюсь волонтерством, сейчас нужно прилагать еще больше усилий

Премьер-лига
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Известный украинский тренер - о создании фонда львовского "Руха"

Маркевич: Я с 2014 года занимаюсь волонтерством, сейчас нужно прилагать еще больше усилий

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

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Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, почему принял решение присоединиться к благотворительному фонду львовского "Руха".

"Я с 2014 года занимаюсь волонтерством, часто ездил на восток. А сейчас такая ситуация в Украине, что идет полномасштабная война. Поэтому нужно прилагать еще больше усилий.

У меня много друзей из-за границы и Украины, которые желают помочь. Одно из основных направлений – помощь больницам, госпиталям, закупка аппаратов и медикаментов. И, конечно же, реабилитация молодых футболистов. Особенно, из восточных областей, к этим детям требуется двойное внимание.

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Именно поэтому и возникла такая идея - создать фонд, чтобы все было прозрачно и люди знали, что мы здесь делаем. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы это заработало", – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Рух (Львов) война с Россией
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Источник:
ФК Рух

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