Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Я с 2014 года занимаюсь волонтерством, сейчас нужно прилагать еще больше усилий
Известный украинский тренер - о создании фонда львовского "Руха"
Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс
Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, почему принял решение присоединиться к благотворительному фонду львовского "Руха".
"Я с 2014 года занимаюсь волонтерством, часто ездил на восток. А сейчас такая ситуация в Украине, что идет полномасштабная война. Поэтому нужно прилагать еще больше усилий.
У меня много друзей из-за границы и Украины, которые желают помочь. Одно из основных направлений – помощь больницам, госпиталям, закупка аппаратов и медикаментов. И, конечно же, реабилитация молодых футболистов. Особенно, из восточных областей, к этим детям требуется двойное внимание.
Именно поэтому и возникла такая идея - создать фонд, чтобы все было прозрачно и люди знали, что мы здесь делаем. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы это заработало", – сказал Маркевич.
Популярное сейчас
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Осталось определить троих. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Леоненко вспомнил, как менял российское гражданство на украинское
- СМИ: Два игрока Шахтера могут стать одноклубниками Ярмоленко
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате