Маркевич: Я с 2014 года занимаюсь волонтерством, сейчас нужно прилагать еще больше усилий

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, почему принял решение присоединиться к благотворительному фонду львовского "Руха".

"Я с 2014 года занимаюсь волонтерством, часто ездил на восток. А сейчас такая ситуация в Украине, что идет полномасштабная война. Поэтому нужно прилагать еще больше усилий.

У меня много друзей из-за границы и Украины, которые желают помочь. Одно из основных направлений – помощь больницам, госпиталям, закупка аппаратов и медикаментов. И, конечно же, реабилитация молодых футболистов. Особенно, из восточных областей, к этим детям требуется двойное внимание.

Именно поэтому и возникла такая идея - создать фонд, чтобы все было прозрачно и люди знали, что мы здесь делаем. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы это заработало", – сказал Маркевич.