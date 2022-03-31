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Хацкевич разнес трусливых спортсменов из Беларуси за молчание о войне

Премьер-лига
(1 голосов)

Белорус возмущен поведением своих соотечественников

Хацкевич разнес трусливых спортсменов из Беларуси за молчание о войне

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно позиции беларусских спортсменов о войне в Украине.

"Ну, если в 2020 году только единицы (белорусских футболистов) поддержали свой народ, я думаю, и я вижу, что на украинский народ им глубоко наплевать, потому что ни один футболист, ни один спортсмен в Беларуси не высказался. Два слова можно сказать, за это не расстреляют. Да, можно добавить там четыре слова: "Нет войне, закройте небо".

И что, разве из-за этого могут быть проблемы? Ну это твое решение. Даже сегодня прочитал Домрачеву. Все так поверхностно высказывается. Самые страшные люди не те, кто за или против, а те, кто и нашим, и вашим. Говорить, что тут происходит что-то...

Да не происходит, тут война, более 120 детей погибли, 160-170 ранены, столько мирных жителей погибло. Говорить, что там "что-то происходит". Да не дай бог ощутиться в такой ситуации", – цитирует Хацкевича Tribuna.

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В статье: Александр Хацкевич война с Россией
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2022 в 12:00
Гнилое племя...
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Степан Срака
31.03.2022 в 11:27
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