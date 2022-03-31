Хацкевич разнес трусливых спортсменов из Беларуси за молчание о войне

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно позиции беларусских спортсменов о войне в Украине.

"Ну, если в 2020 году только единицы (белорусских футболистов) поддержали свой народ, я думаю, и я вижу, что на украинский народ им глубоко наплевать, потому что ни один футболист, ни один спортсмен в Беларуси не высказался. Два слова можно сказать, за это не расстреляют. Да, можно добавить там четыре слова: "Нет войне, закройте небо".

И что, разве из-за этого могут быть проблемы? Ну это твое решение. Даже сегодня прочитал Домрачеву. Все так поверхностно высказывается. Самые страшные люди не те, кто за или против, а те, кто и нашим, и вашим. Говорить, что тут происходит что-то...

Да не происходит, тут война, более 120 детей погибли, 160-170 ранены, столько мирных жителей погибло. Говорить, что там "что-то происходит". Да не дай бог ощутиться в такой ситуации", – цитирует Хацкевича Tribuna.