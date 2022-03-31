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Болгарский клуб арендовал капитана Львова

Премьер-лига
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До конца текущего сезона

Болгарский клуб арендовал капитана Львова

Фото: cska.bg

Новина українською

Защитник и капитан "Львова" Энес Махмутович продолжит карьеру в Болгарии.

24-летний легионер перешел на правах аренды в софийский "ЦСКА", сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан до конца этого сезона. Отметим, что контракт футболиста с украинским клубом истекает этим летом.

Напомним, что Mахмутович выступает за "Львов" с августа 2020 года, минувшей осенью он провел в чемпионате УПЛ 12 матчей. Также в его активе есть 20 поединков в составе сборной Люксембурга.

К слову, "ЦСКА" (София) располагается на 2-й позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Лудогорца" на 9 очков. Ранее "Львов" отпустил в Болгарию еще одного своего футболиста.

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В статье: ФК Львов ЦСКА (София) Энес Махмутович
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Источник:
ЦСКА София

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