Официально: Шахтер отправил Майкона в аренду в Бразилию

Полузащитник "Шахтера" Майкон будет выступать в составе "Коринтианса", сообщает пресс-служба горняков.

Арендное соглашение рассчитано до конца календарного 2022 года.

Майкон – воспитанник "Коринтианса", за первую команду которого дебютировал в 18-летнем возрасте, а всего провел 89 матчей, забил 7 мячей и становился в 2017 году чемпионом Бразилии.

Напомним, что центральный полузащитник перешел в "Шахтер" летом 2018 года. За это время он отыграл за "горняков" 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 9 результативных передач. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат (2019, 2020), по разу – Кубок (2019) и Суперкубок Украины (2021).