Судаков: Наш народ так сплотился, что все стараются помочь друг другу

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о своей волонтерской деятельности, которой он занимается во время войны против россии.

"Так как моя жена в положении, у нас даже были планы рожать в Киеве. Но в один момент позвонило руководство "Шахтера" и сказало, что нужно срочно выезжать из Киева. Нам повезло, нам помогли люди, нашли жилье и приютили нас тут, во Львове.

Сначала, первых дней пять, мы вообще ничего не делали, сидели в квартире и никуда не выходили. Не понимали, что нам делать, потому что было очень страшно. Потом мы поняли, что жизнь продолжается и нужно что-то делать. Мы с моим другом, Михаилом Мудриком, решили организовать самостоятельную волонтерскую поддерржку. Закупили немного продуктов, помогали, кому нужно, лекарствами. Мы постарались по максимум помочь тем, кто нуждается в помощи.