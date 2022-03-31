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Судаков: Наш народ так сплотился, что все стараются помочь друг другу

Премьер-лига
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Хавбек "Шахтера", в свою очередь, занимается волонтерством

Судаков: Наш народ так сплотился, что все стараются помочь друг другу

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о своей волонтерской деятельности, которой он занимается во время войны против россии.

"Так как моя жена в положении, у нас даже были планы рожать в Киеве. Но в один момент позвонило руководство "Шахтера" и сказало, что нужно срочно выезжать из Киева. Нам повезло, нам помогли люди, нашли жилье и приютили нас тут, во Львове.

Сначала, первых дней пять, мы вообще ничего не делали, сидели в квартире и никуда не выходили. Не понимали, что нам делать, потому что было очень страшно. Потом мы поняли, что жизнь продолжается и нужно что-то делать. Мы с моим другом, Михаилом Мудриком, решили организовать самостоятельную волонтерскую поддерржку. Закупили немного продуктов, помогали, кому нужно, лекарствами. Мы постарались по максимум помочь тем, кто нуждается в помощи.

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Понятно, что у нас нет каких-то больших возможностей, но, по крайней мере, мы помогли каким-то людям лекарствами и продуктами. Мы хотели и дальше продолжать свою деятельность, но получилось так, что мы выехали во Львов. Здесь мы тоже стараемся помогать, чем можем, какими-то финансами. Все, что касается каких-то медикаментов, продуктов - это тоже очень важно. Сейчас Фонд Рината Ахметова тоже много помогает. Народ настолько сплотился, что все стараются помочь друг другу", - сказал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ТК Футбол

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