Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Наш народ так сплотился, что все стараются помочь друг другу
Хавбек "Шахтера", в свою очередь, занимается волонтерством
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о своей волонтерской деятельности, которой он занимается во время войны против россии.
"Так как моя жена в положении, у нас даже были планы рожать в Киеве. Но в один момент позвонило руководство "Шахтера" и сказало, что нужно срочно выезжать из Киева. Нам повезло, нам помогли люди, нашли жилье и приютили нас тут, во Львове.
Сначала, первых дней пять, мы вообще ничего не делали, сидели в квартире и никуда не выходили. Не понимали, что нам делать, потому что было очень страшно. Потом мы поняли, что жизнь продолжается и нужно что-то делать. Мы с моим другом, Михаилом Мудриком, решили организовать самостоятельную волонтерскую поддерржку. Закупили немного продуктов, помогали, кому нужно, лекарствами. Мы постарались по максимум помочь тем, кто нуждается в помощи.
Понятно, что у нас нет каких-то больших возможностей, но, по крайней мере, мы помогли каким-то людям лекарствами и продуктами. Мы хотели и дальше продолжать свою деятельность, но получилось так, что мы выехали во Львов. Здесь мы тоже стараемся помогать, чем можем, какими-то финансами. Все, что касается каких-то медикаментов, продуктов - это тоже очень важно. Сейчас Фонд Рината Ахметова тоже много помогает. Народ настолько сплотился, что все стараются помочь друг другу", - сказал Судаков.
Популярное сейчас
- "Армия рф для нас как сладкая булочка". Интервью командира спецназа Интернационального легиона
- Британская разведка предупреждает о тяжелых боях возле Киева в ближайшее время
- Британская разведка: российские военные сбили собственный самолет
- Днепр-1 продаст лучшего бомбардира команды U-19 в европейский топ-клуб - СМИ
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины