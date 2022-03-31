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Реал арендует зимнего новичка Шахтера с правом выкупа за 18 млн евро

Премьер-лига
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А покупали "горняки" его за шесть миллионов

Реал арендует зимнего новичка Шахтера с правом выкупа за 18 млн евро

shakhtar.com

Новина українською

Мадридский "Реал" близок к подписанию правого защитника донецкого "Шахтера" Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщает в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что с агентами 18-летнего бразильца уже достигнуто устное соглашение. Что касается деталей сделки, то издание AS утверждает, что "сливочные" арендуют защитника на оставшуюся часть этого и следующего сезона с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

Винисиус перешел в "Шахтер" из "Интернасьоналя” в январе этого года. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Бразилец не провел ни одного официального поединка за донецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.

Напомним, ранее "Шахтер отправил Майкона в аренду в "Бразилию".

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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