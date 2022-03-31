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Леоненко: Спортсмены сейчас должны оставаться на своих местах
Эксперт считает, что спортсмены должны продолжать заниматься своим делом
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о том, должны ли спортсмены принимать непосредственное участие в войне и защищать свою страну с оружием в руках.
"Спортсмены должны быть на своих местах. Я у Алиева спросил: "Ты хоть с автомата умеешь стрелять?". Ладно с пистолета ещё, но с автомата – это же не так просто. Это же надо тренироваться, можно и себе в ногу выстрелить. Дело не в том, что ты смелый или не смелый.
Я говорю о профессионализме. Зозуля, Зинченко, Ярмоленко сделают больше в своих странах. Лучше, конечно, на местах своих быть. Вот какая от них тут польза? Саня Усик здесь был, он поехал сейчас биться. Скорее всего, он больше для страны сделает, особенно если победит", - сказал Леоненко.
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