Мудрик: Де Дзерби? Насколько я знаю, он никуда не уходит

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик высказался о будущем своего тренера Роберто де Дзерби.

"Де Дзерби, насколько я знаю, никуда не уходит. Он общается с футболистами, звонит, мы разговариваем. Он также поддерживает нас и переживает из-за ситуации в нашей стране", - рассказал Михаил.

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