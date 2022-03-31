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Мудрик: Де Дзерби? Насколько я знаю, он никуда не уходит

Премьер-лига
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А ведь предложений хватает

Мудрик: Де Дзерби? Насколько я знаю, он никуда не уходит

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик высказался о будущем своего тренера Роберто де Дзерби.

"Де Дзерби, насколько я знаю, никуда не уходит. Он общается с футболистами, звонит, мы разговариваем. Он также поддерживает нас и переживает из-за ситуации в нашей стране", - рассказал Михаил.

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Ранее была информация, что в услугах Роберто заинтересованы "Бешикташ", "Интер" и сборная Италии.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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