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Мудрик: Де Дзерби? Насколько я знаю, он никуда не уходит
А ведь предложений хватает
Фото: Александр Приходько
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик высказался о будущем своего тренера Роберто де Дзерби.
"Де Дзерби, насколько я знаю, никуда не уходит. Он общается с футболистами, звонит, мы разговариваем. Он также поддерживает нас и переживает из-за ситуации в нашей стране", - рассказал Михаил.
Ранее была информация, что в услугах Роберто заинтересованы "Бешикташ", "Интер" и
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Источник:Футбол 1/2/3
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