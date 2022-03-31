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Полгода поиграл за Мариуполь. 18-летний воспитанник Шахтера отправился в Венгрию

Премьер-лига
(1 голосов)

В аренду

Полгода поиграл за Мариуполь. 18-летний воспитанник Шахтера отправился в Венгрию

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Еще один украинец временно покидает наш чемпионат. Все из-за войны.

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18-летний Артур Микитишин стал футболистом венгерского клуба "III. Керюлети". Клуб, идущий на 15-м месте второй лиги Венгрии, до конца сезона арендовал украинца.

Контракт Микитишина принадлежит "Шахтеру", однако за основную команду "горняков" он не играл. В этом сезоне Артуру удалось дебютировать в УПЛ в составе "Мариуполе", где он играл в аренде. Всего на счету 13 игр и три голевых действия (1+2).

Ранее мы сообщали, что в Азербайджан отправился другой игрок "Шахтеру", который играл за "Мариуполь".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Артур Микитишин
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
31.03.2022 в 17:04
что тоже был на сборах и не вернулся , пооехал бабки зарабатыать , а остальным тут сидеть , хули справедливо .
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