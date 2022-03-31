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Полгода поиграл за Мариуполь. 18-летний воспитанник Шахтера отправился в Венгрию
В аренду
Фото: ФК Мариуполь
Еще один украинец временно покидает наш чемпионат. Все из-за войны.
18-летний Артур Микитишин стал футболистом венгерского клуба "III. Керюлети". Клуб, идущий на 15-м месте второй лиги Венгрии, до конца сезона арендовал украинца.
March 30, 2022
Контракт Микитишина принадлежит "Шахтеру", однако за основную команду "горняков" он не играл. В этом сезоне Артуру удалось дебютировать в УПЛ в составе "Мариуполе", где он играл в аренде. Всего на счету 13 игр и три голевых действия (1+2).
Ранее мы сообщали, что в Азербайджан отправился другой игрок "Шахтеру", который
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