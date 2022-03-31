Исполнительный директор УПЛ: Надеемся доиграть сезон, но будем прорабатывать запасные варианты

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал свой комментарий касательно возможного завершения чемпионата.

"На данный момент решения о том, как и в каком формате может закончиться нынешний чемпионат Украины, нет. В первую очередь, несмотря ни на что, самый приоритетный вариант для УПЛ — завершить чемпионат все-таки по спортивному принципу. Время для этого еще есть. Думаю, что в конце апреля, с учётом ситуации на фронте, мы с представителями клубов обсудим этот вопрос и примем решение, которое потом должно быть утверждено УАФ.

Клубы УПЛ с нами на связи. Большинство футболистов поддерживают форму. Если предоставится возможность завершить чемпионат, думаю, клубы смогут собрать свои команды. Вариант с доигровкой чемпионата в западном регионе страны тоже можно рассматривать. Но, опять же, все будет зависеть от общей ситуации в стране. Сейчас в основном все наши мысли о победе ЗСУ и скорейшем мире.

Если не удастся доиграть чемпионат? Сложно сейчас комментировать варианты, как в итоге утверждать итоговую таблицу УПЛ. Думаю, мы с клубами примем решение, с учётом регламента. Пока же мы надеемся, что его можно доиграть по спортивному принципу. Но запасные варианты тоже будут прорабатываться", - рассказал Дикий.