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Исполнительный директор УПЛ: Надеемся доиграть сезон, но будем прорабатывать запасные варианты
Хочется верить, что доиграть получится
Фото: УПЛ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал свой комментарий касательно возможного завершения чемпионата.
"На данный момент решения о том, как и в каком формате может закончиться нынешний чемпионат Украины, нет. В первую очередь, несмотря ни на что, самый приоритетный вариант для УПЛ — завершить чемпионат все-таки по спортивному принципу. Время для этого еще есть. Думаю, что в конце апреля, с учётом ситуации на фронте, мы с представителями клубов обсудим этот вопрос и примем решение, которое потом должно быть утверждено УАФ.
Клубы УПЛ с нами на связи. Большинство футболистов поддерживают форму. Если предоставится возможность завершить чемпионат, думаю, клубы смогут собрать свои команды. Вариант с доигровкой чемпионата в западном регионе страны тоже можно рассматривать. Но, опять же, все будет зависеть от общей ситуации в стране. Сейчас в основном все наши мысли о победе ЗСУ и скорейшем мире.
Если не удастся доиграть чемпионат? Сложно сейчас комментировать варианты, как в итоге утверждать итоговую таблицу УПЛ. Думаю, мы с клубами примем решение, с учётом регламента. Пока же мы надеемся, что его можно доиграть по спортивному принципу. Но запасные варианты тоже будут прорабатываться", - рассказал Дикий.
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