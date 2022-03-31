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Днепр-1 официально отдал еще одного зимнего новичка в аренду

Премьер-лига
(1 голосов)

На этот раз, в Нидерланды

Днепр-1 официально отдал еще одного зимнего новичка в аренду

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Очередной футболист покинул "Днепр-1" на правах аренды.

Теперь речь идет о 26-летнем вингере Фелипе Пиресе. Он до конца сезона отправился в Нидерланды, где будет защищать цвета клуба "Ден Хааг". Коллектив идет седьмым во второй Эредивизии.

Пирес перешел в состав "Днепра-1" зимой 2022-го года, не успев дебютировать в официальных играх. Его прошлым клубом был португальский "Морейренсе".

Отметим, что в сумме "Днепр-1" отпустил семь игроков после начала войны на территории Украины.

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В статье: Ден Хааг (Гаага) Фелипе Пирес СК Днепр-1
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