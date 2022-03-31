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Днепр-1 официально отдал еще одного зимнего новичка в аренду
На этот раз, в Нидерланды
Фото: СК Днепр-1
Очередной футболист покинул "Днепр-1" на правах аренды.
Теперь речь идет о 26-летнем вингере Фелипе Пиресе. Он до конца сезона отправился в Нидерланды, где будет защищать цвета клуба "Ден Хааг". Коллектив идет седьмым во второй Эредивизии.
Пирес перешел в состав "Днепра-1" зимой 2022-го года, не успев дебютировать в официальных играх. Его прошлым клубом был португальский "Морейренсе".
Отметим, что в сумме "Днепр-1" отпустил семь игроков после начала войны на территории Украины.
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