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Источник: Первого апреля игроки Динамо покинут Украину

Премьер-лига
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(6 голосов)

Говорят, что получили специальный пропуск

Источник: Первого апреля игроки Динамо покинут Украину

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра, 1 апреля, игроки киевского "Динамо" в полном составе покинут Украину. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.

"Имею интересную информацию. Завтра (1 апреля) "Динамо" полным составом покинет Украину. Клуб каким-то образом получил спец разрешение от Министерства спорта. Судя по всему, "Динамо" объяснит такой поступок желанием сыграть товарняки, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Но по неофициальной информации, мотивация "Динамо" несколько иная. Говорят, клуб хочет таким образом вывезти игроков на продажу. Как известно, ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в другие клубы вне трансферного окна. Но на самом деле сроки ограничены – до 7 апреля. Потому "Динамо" и спешит. Потому что можно было дождаться, когда "Динамо"вские игроки сборной получат такое спец разрешение, но это произойдет плюс-минус через месяц.

Если это действительно произойдет, это станет взрывом Точки-У в нашем футболе. Почему только "Динамо" получило разрешение? Что будет, если другим клубам тоже разрешат? Чем футболисты лучше других украинцев, которым это запрещено? Что останется от "Динамо" после распродажи? И зачем Суркисы срочно превращают свои активы в деньги? Это такой конец "Динамо"?

Очень много опасных вопросов. Но ответы узнаем очень скоро", – заявил Болотников.

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Напомним, что президент киевлян Игорь Суркис уже давно покинул Украину.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (12)
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Болельщик39 (Харьков)
31.03.2022 в 22:03
Футболисты, как и учёные, как и творческая интеллигенция - это золотой фонд нации. Вряд ли они принесут больше пользы стране с оружием в руках. Другой вопрос, кого именно из действующих причислить к золотому фонду. Наверное, игроков сборной, мне кажется. Тем более, что с Шотландией всё равно надо играть ради страны, если это будет уместно по обстоятельствам.
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+2
0
kukarekin (Одесса)
31.03.2022 в 21:50
Долой суркисню
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0
-4
megrivan (Курячі Лози)
31.03.2022 в 22:17
"Черноморец" - чемпион! Слава Климову!
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0
-1
Хмельничанин (Хмельницький)
31.03.2022 в 21:43
Моя думка що це першоквітневий жарт який виставили на пару годин раніше.
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+1
-1
efim423 (odessa)
31.03.2022 в 21:34
если для сборной то поддерживаю , для остальных категорически против , чем другие хуже их ,это война начилась как раз из-за этого , что одни себя считают лучше других . и речь не только про росию .
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
31.03.2022 в 21:31
Покинуть Украину? Это простите как? Они ж все военнообязанные!
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+1
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.03.2022 в 21:21
Кто такой этот болотников? Откуда выводы про распродажу? Ни о чем вброс… просто обгадить Динамо…
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+5
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
31.03.2022 в 21:18
як на мене то все правильно..але при умові якщо кожен з тих футболістів перечислить хоч 1 процент від зарплати то це буде більше ніж моя пенсія. а в мене вже пішло дві((
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.03.2022 в 21:43
правильно?!?!? т.е. все остальные игроки не могут ехать за рубеж??? класс!
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0
0
Footballers (Умань)
31.03.2022 в 21:17
Опзжопники вивозять футбольоров внє палітіки.За барки і в армію всіх цих мільйонерів з українським паспортом.
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0
-5
Serhio79 (Kyiv)
31.03.2022 в 21:16
Думаю, будуть гратиспаринги для підтоговки для червневого матчу плей-оф з Шотландією
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
31.03.2022 в 20:58
Ждём топ сборную
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+2
0

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