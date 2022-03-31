Источник: Первого апреля игроки Динамо покинут Украину

Уже завтра, 1 апреля, игроки киевского "Динамо" в полном составе покинут Украину. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.

"Имею интересную информацию. Завтра (1 апреля) "Динамо" полным составом покинет Украину. Клуб каким-то образом получил спец разрешение от Министерства спорта. Судя по всему, "Динамо" объяснит такой поступок желанием сыграть товарняки, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Но по неофициальной информации, мотивация "Динамо" несколько иная. Говорят, клуб хочет таким образом вывезти игроков на продажу. Как известно, ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в другие клубы вне трансферного окна. Но на самом деле сроки ограничены – до 7 апреля. Потому "Динамо" и спешит. Потому что можно было дождаться, когда "Динамо"вские игроки сборной получат такое спец разрешение, но это произойдет плюс-минус через месяц.

Если это действительно произойдет, это станет взрывом Точки-У в нашем футболе. Почему только "Динамо" получило разрешение? Что будет, если другим клубам тоже разрешат? Чем футболисты лучше других украинцев, которым это запрещено? Что останется от "Динамо" после распродажи? И зачем Суркисы срочно превращают свои активы в деньги? Это такой конец "Динамо"?

Очень много опасных вопросов. Но ответы узнаем очень скоро", – заявил Болотников.

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