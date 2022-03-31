Цыганык: Не исключаю, что Заря прекратит свое существование

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык высказал свое мнение возможного будущего "Зари".

"Определенный период времени это был бизнес-проект. Сейчас зарабатывать деньги будет очень сложно. Тратить свои деньги... Я не уверен, что руководство "Зари" захочет инвестировать свои деньги. Огромные деньги.

Потому я не исключаю, что "Заря" может прекратить свое существование. Я думаю, что многие клубы могут прекратить. Но ничего, появятся новые. А те люди, которые сохранили любовь к футболу никуда не уйдут. И это будет главная победа", - заявил Цыганык.