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Цыганык: Не исключаю, что Заря прекратит свое существование

Премьер-лига
(5 голосов)

Очень хотелось, чтобы клубы УПЛ этого избежали

Цыганык: Не исключаю, что Заря прекратит свое существование

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык высказал свое мнение возможного будущего "Зари".

"Определенный период времени это был бизнес-проект. Сейчас зарабатывать деньги будет очень сложно. Тратить свои деньги... Я не уверен, что руководство "Зари" захочет инвестировать свои деньги. Огромные деньги.

Потому я не исключаю, что "Заря" может прекратить свое существование. Я думаю, что многие клубы могут прекратить. Но ничего, появятся новые. А те люди, которые сохранили любовь к футболу никуда не уйдут. И это будет главная победа", - заявил Цыганык.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
Цыганык LIVE

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Комментарии (5)
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Джаба Канкава (Днепропетровск)
31.03.2022 в 21:51
Главное - победа! И чтобы был мир на нашей родной Украинской земле!!!
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+2
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
31.03.2022 в 22:23
Это верно.
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+1
0
Джаба Канкава (Днепропетровск)
31.03.2022 в 21:50
Та похер на ту Зарю, Днепр1, Киев, Шахту...
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+1
-3
aleks68
31.03.2022 в 22:44
идиот
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0
-2
Джаба Канкава (Днепропетровск)
31.03.2022 в 21:49
Добрый вечер
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0
0

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