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Цыганык: Не исключаю, что Заря прекратит свое существование
Очень хотелось, чтобы клубы УПЛ этого избежали
Фото: Александр Приходько
Журналист и телеведущий Игорь Цыганык высказал свое мнение возможного будущего "Зари".
"Определенный период времени это был бизнес-проект. Сейчас зарабатывать деньги будет очень сложно. Тратить свои деньги... Я не уверен, что руководство "Зари" захочет инвестировать свои деньги. Огромные деньги.
Потому я не исключаю, что "Заря" может прекратить свое существование. Я думаю, что многие клубы могут прекратить. Но ничего, появятся новые. А те люди, которые сохранили любовь к футболу никуда не уйдут. И это будет главная победа", - заявил Цыганык.
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