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Футболисты Ворсклы посетили украинских военных в госпитале

Премьер-лига
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Поддержали наших героев

Футболисты Ворсклы посетили украинских военных в госпитале

Фото: instagram.com/fcvp.official

Новина українською

Футболисты "Ворсклы" посетили раненых военных в госпитале и подбодрили наших героев, подарив футболки с автографами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Имели честь посетить наших Героев в военном госпитале. Пообщались, подбодрили, обменялись мнениями и сошлись на том, что все будет Украина", – говорится в сообщении полтавского клуба.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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