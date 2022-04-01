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Футболисты Ворсклы посетили украинских военных в госпитале
Поддержали наших героев
Фото: instagram.com/fcvp.official
Футболисты "Ворсклы" посетили раненых военных в госпитале и подбодрили наших героев, подарив футболки с автографами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Имели честь посетить наших Героев в военном госпитале. Пообщались, подбодрили, обменялись мнениями и сошлись на том, что все будет Украина", – говорится в сообщении полтавского клуба.
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