Футболисты Ворсклы посетили украинских военных в госпитале

Футболисты "Ворсклы" посетили раненых военных в госпитале и подбодрили наших героев, подарив футболки с автографами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Имели честь посетить наших Героев в военном госпитале. Пообщались, подбодрили, обменялись мнениями и сошлись на том, что все будет Украина", – говорится в сообщении полтавского клуба.

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