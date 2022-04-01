УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В связи с агрессией рф. Шахтер приостановил контракты игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В связи с агрессией рф. Шахтер приостановил контракты игроков

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Это касается как легионеров, так и украинцев

В связи с агрессией рф. Шахтер приостановил контракты игроков

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля сообщил, что донецкий клуб приостановил действия контрактов игроков.

– Еще в 20-х числах (марта) я рассказывал, что "Шахтер" выполняет контрактные обязательства, но на сегодня эта информация уже устарела.

Пришла соответствующая бумага о прекращении (контракта) в связи с агрессией рф и тем, что сегодня невозможно осуществлять профессиональную деятельность. Это касается как легионеров, так и украинцев. Сегодня мы живем за свой счет.

– Вы ищете, может быть, другой клуб для трудоустройства за границей?

– У меня есть предложения, но нет возможности уехать за границу. Хотя есть интерес, официальные бумаги. Но пока это просто невозможно, – сказал Конопля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...