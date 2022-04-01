В связи с агрессией рф. Шахтер приостановил контракты игроков

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля сообщил, что донецкий клуб приостановил действия контрактов игроков.

– Еще в 20-х числах (марта) я рассказывал, что "Шахтер" выполняет контрактные обязательства, но на сегодня эта информация уже устарела.

Пришла соответствующая бумага о прекращении (контракта) в связи с агрессией рф и тем, что сегодня невозможно осуществлять профессиональную деятельность. Это касается как легионеров, так и украинцев. Сегодня мы живем за свой счет.

– Вы ищете, может быть, другой клуб для трудоустройства за границей?

– У меня есть предложения, но нет возможности уехать за границу. Хотя есть интерес, официальные бумаги. Но пока это просто невозможно, – сказал Конопля.