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В связи с агрессией рф. Шахтер приостановил контракты игроков
Это касается как легионеров, так и украинцев
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля сообщил, что донецкий клуб приостановил действия контрактов игроков.
– Еще в 20-х числах (марта) я рассказывал, что "Шахтер" выполняет контрактные обязательства, но на сегодня эта информация уже устарела.
Пришла соответствующая бумага о прекращении (контракта) в связи с агрессией рф и тем, что сегодня невозможно осуществлять профессиональную деятельность. Это касается как легионеров, так и украинцев. Сегодня мы живем за свой счет.
– Вы ищете, может быть, другой клуб для трудоустройства за границей?
– У меня есть предложения, но нет возможности уехать за границу. Хотя есть интерес, официальные бумаги. Но пока это просто невозможно, – сказал Конопля.
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