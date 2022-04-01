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Легионер Динамо получил еще одного предложение из Бразилии

Премьер-лига
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Речь идет об аренде

Легионер Динамо получил еще одного предложение из Бразилии

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Атакующий полузащитник "Динамо" Карлос де Пена близок к переходу в "Интернасьонал", сообщает UOL со ссылкой на аналогичную информацию от ge.globo.

Речь идет об аренде. Контракт 30-летнего уругвайца с киевским клубом рассчитан до конца 2022 года, но тот не намерен возвращаться в Киев.

Ранее де Пена достиг устной договоренности с "Васко да Гаммой", но не ответил на присланный ему предварительный договор. Агент игрока предложил Карлоса другим клубам и тот остановил переговоры с "Васко".

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В статье: Динамо (Киев) Интернасьонал (Бразилия) Карлос де Пена
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Источник:
UOL

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