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Директор УПЛ: Ребята с передовой просят, чтобы сыграла сборная Украины

Премьер-лига
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Евгений Дикий отметил важность футбола для нашей страны

Директор УПЛ: Ребята с передовой просят, чтобы сыграла сборная Украины

Фото: komandaonline

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии для Футбол NEWS высказался о необходимости продолжения футбольного сезона в Украине и важности футбола как социального явления.

"Ходят слухи, что кто-то может прекратить свое существование, но пока это не соответствует действительности. Все в ожидании окончания войны и нашей победы, чтобы потом вернуться к футболу и тем самым поддерживать как социальное явление нашу нацию, украинцев, воинов.

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Есть определенные контакты с ребятами, которые защищают нашу страну на передовой и говорят: "Мы со своей стороны будем защищать, а вы делайте футбол, чтобы обязательно сыграла сборная Украины". Нам футбол нужен и наши ребята очень ждут, когда футбол вернется в Украину", – сказал Дикий.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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