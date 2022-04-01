Директор УПЛ: Ребята с передовой просят, чтобы сыграла сборная Украины

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии для Футбол NEWS высказался о необходимости продолжения футбольного сезона в Украине и важности футбола как социального явления.

"Ходят слухи, что кто-то может прекратить свое существование, но пока это не соответствует действительности. Все в ожидании окончания войны и нашей победы, чтобы потом вернуться к футболу и тем самым поддерживать как социальное явление нашу нацию, украинцев, воинов.

Есть определенные контакты с ребятами, которые защищают нашу страну на передовой и говорят: "Мы со своей стороны будем защищать, а вы делайте футбол, чтобы обязательно сыграла сборная Украины". Нам футбол нужен и наши ребята очень ждут, когда футбол вернется в Украину", – сказал Дикий.