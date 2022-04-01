Голкипер Вереса: В войне виноват не только путин, а каждый россиянин

Голкипер ровенского "Вереса" Богдан Когут высказался о войне Украины против российских захватчиков.

"Не только путин виноват во всем этом, а каждый россиянин. У меня в россии семья, там живут мои двоюродные братья и сестра. У них совсем другая информация, до них достучаться сложно. Что ты им докажешь, если у них 8 лет по телевизору показывают весь этот бред?

Я сам однажды посмотрел их новости, от них просто тошнит, там показывают все наоборот. И людям восемь лет этим промывали уши", - сказал Когут в комментарии для Футбол NEWS.