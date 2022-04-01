УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Вереса: В войне виноват не только путин, а каждый россиянин
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Вереса: В войне виноват не только путин, а каждый россиянин

Премьер-лига
(2 голосов)

Они несут ответственность, даже если их "отравила" пропаганда

Голкипер Вереса: В войне виноват не только путин, а каждый россиянин

Фото: НК Верес

Новина українською

Голкипер ровенского "Вереса" Богдан Когут высказался о войне Украины против российских захватчиков.

"Не только путин виноват во всем этом, а каждый россиянин. У меня в россии семья, там живут мои двоюродные братья и сестра. У них совсем другая информация, до них достучаться сложно. Что ты им докажешь, если у них 8 лет по телевизору показывают весь этот бред?

Я сам однажды посмотрел их новости, от них просто тошнит, там показывают все наоборот. И людям восемь лет этим промывали уши", - сказал Когут в комментарии для Футбол NEWS.

Читайте такжеProekt_media: путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с целой командой врачей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Когут Верес (Ровно) война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хиденг (Днепр)
01.04.2022 в 13:59
Не восемь - триста минимум!!! А вообще-то, ВСЕГДА!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...