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Голкипер Вереса: В войне виноват не только путин, а каждый россиянин
Они несут ответственность, даже если их "отравила" пропаганда
Фото: НК Верес
Голкипер ровенского "Вереса" Богдан Когут высказался о войне Украины против российских захватчиков.
"Не только путин виноват во всем этом, а каждый россиянин. У меня в россии семья, там живут мои двоюродные братья и сестра. У них совсем другая информация, до них достучаться сложно. Что ты им докажешь, если у них 8 лет по телевизору показывают весь этот бред?
Я сам однажды посмотрел их новости, от них просто тошнит, там показывают все наоборот. И людям восемь лет этим промывали уши", - сказал Когут в комментарии для Футбол NEWS.
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