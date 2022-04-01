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Реал арендовал защитника Шахтера. В контракте есть солидная сумма выкупа

Премьер-лига
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Футболист отправляется в Испанию

Реал арендовал защитника Шахтера. В контракте есть солидная сумма выкупа

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас перешел в мадридский "Реал", о чем сообщает пресс-служба "горняков".

18-летний бразилец будет выступать за "сливочных" до конца сезона-2022/23 на правах аренды. По условиям соглашения у "Реала" также есть опция выкупа футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа составит 18 миллионов евро.

Винисиус присоединился к "Шахтеру" в январе 2022 года и прошел с командой сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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