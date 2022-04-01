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"Им стоит поехать в Мариуполь и Харьков". Палкин - о решении ФИФА по рф
Гендиректор "Шахтера" недоволен решением ФИФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин недоволен пассивной деятельностью ФИФА во время военной агрессии российских захватчиков против Украины.
"Если россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее – это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, вероятно, они видят какие-то другие реалии.
Может быть, им стоило бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы более серьезно к этому отнестись", — рассказал Палкин в эфире телеканала FREEDOM.
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