"Им стоит поехать в Мариуполь и Харьков". Палкин - о решении ФИФА по рф

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин недоволен пассивной деятельностью ФИФА во время военной агрессии российских захватчиков против Украины.

"Если россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее – это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, вероятно, они видят какие-то другие реалии.

Может быть, им стоило бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы более серьезно к этому отнестись", — рассказал Палкин в эфире телеканала FREEDOM.