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Стало известно, где будет тренироваться Динамо. Луческу будет руководить командой
Мирче Михайловиче не придется далеко ездить
Фото: Александр Приходько
Сегодня официально подтвердилась информация, что киевское "Динамо" покинуло Украину в полном составе. Стало известно, где чемпион Украины будет базироваться.
По данным журналиста Эмануэля Рошу, "бело-синие" выбрали Бухарест. В пятницу вечером они прибудут в столицу Румынии, где будут работать с Мирчей Луческу. Наставник "Динамо" уже давно на родине.
BREAKING | Dynamo Kyiv's team is traveling to Bucharest right now. They are expected to arrive late this evening. They will start training under Mircea Lucescu's command asap. #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/HySFPLzzNK— Emanuel Roşu (@Emishor) April 1, 2022
Отметим, что киевляне наметили целый ряд контрольных игр с единым посылом: "Матч за Мир! Остановим Войну!".
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