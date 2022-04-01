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Стало известно, где будет тренироваться Динамо. Луческу будет руководить командой

Премьер-лига
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Мирче Михайловиче не придется далеко ездить

Стало известно, где будет тренироваться Динамо. Луческу будет руководить командой

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня официально подтвердилась информация, что киевское "Динамо" покинуло Украину в полном составе. Стало известно, где чемпион Украины будет базироваться.

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По данным журналиста Эмануэля Рошу, "бело-синие" выбрали Бухарест. В пятницу вечером они прибудут в столицу Румынии, где будут работать с Мирчей Луческу. Наставник "Динамо" уже давно на родине.

Отметим, что киевляне наметили целый ряд контрольных игр с единым посылом: "Матч за Мир! Остановим Войну!".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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