Стало известно, где будет тренироваться Динамо. Луческу будет руководить командой

Сегодня официально подтвердилась информация, что киевское "Динамо" покинуло Украину в полном составе. Стало известно, где чемпион Украины будет базироваться.

По данным журналиста Эмануэля Рошу, "бело-синие" выбрали Бухарест. В пятницу вечером они прибудут в столицу Румынии, где будут работать с Мирчей Луческу. Наставник "Динамо" уже давно на родине.

BREAKING | Dynamo Kyiv's team is traveling to Bucharest right now. They are expected to arrive late this evening. They will start training under Mircea Lucescu's command asap. #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/HySFPLzzNK