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Будет играть рядом с Марлосом. Динамо отправило Витиньо в аренду
На время вернулся в родную гавань
Фото: Athletico Paranaense
Бразильский вингер "Динамо" Витиньо был отправлен в аренду.
Новым/старым клубом игрока стал "Атлетико Паранаэнсе". Тип сделки - аренда до конца сезона. Летом он должен будет вернуться в состав киевского клуба.
É do #Athletico!— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 1, 2022
⚽️????️ O cara dos golaços tá de volta!
Bem-vindo, Vitinho!
➡️ https://t.co/sMMonYr0Bm pic.twitter.com/FWqoQgzbVl
Символично, что летом 2021-го года именно из "Паранаэнсе" Витиньо переехал в столицу Украины. "Динамо" выложило за него шесть миллионов, а игрок ответил тремя голами в 13-ти играх за полгода.
Отметим, что в "Атлетико Паранаэнсе" выступает Марлос, который перешел в клуб своей мечты после ухода из "Шахтера".
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