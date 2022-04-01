Будет играть рядом с Марлосом. Динамо отправило Витиньо в аренду

Бразильский вингер "Динамо" Витиньо был отправлен в аренду.

Новым/старым клубом игрока стал "Атлетико Паранаэнсе". Тип сделки - аренда до конца сезона. Летом он должен будет вернуться в состав киевского клуба.

Символично, что летом 2021-го года именно из "Паранаэнсе" Витиньо переехал в столицу Украины. "Динамо" выложило за него шесть миллионов, а игрок ответил тремя голами в 13-ти играх за полгода.

Отметим, что в "Атлетико Паранаэнсе" выступает Марлос, который перешел в клуб своей мечты после ухода из "Шахтера".