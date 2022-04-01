Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: Не все русские плохие - есть люди, которые не поддерживают войну
Правда, согласятся уже не все
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко уверен, что нельзя приравнивать всех россиян к их правительству, которое развязало войну на территории Украины.
"Есть путин - президент, есть правительство, есть военные. Есть российский народ, и там есть люди, которые это не поддерживают. Не все русские плохие. Мы должны это понимать.
Я верю, что там есть хорошие люди, которые против войны и против того, что делает правительство. Им бы побольше смелости, чтобы выйти и сказать. И чтобы это слово было услышано", — рассказал Тарас в эфире "Денисов Time".
Популярное сейчас
- ЧМ-2022. Определились потенциальные соперники Украины и все группы турнира
- Канадский снайпер, которого пропаганда рф объявила мертвым, жив и хвастается трофеями
- "Удар" по Белгороду: пожар гасят вертолеты, очереди за горючим, в Курске - повышенная готовность
- В Чернигове мародеры обворовали разбомбленный стадион Десны
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО