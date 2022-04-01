Степаненко: Не все русские плохие - есть люди, которые не поддерживают войну

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко уверен, что нельзя приравнивать всех россиян к их правительству, которое развязало войну на территории Украины.

"Есть путин - президент, есть правительство, есть военные. Есть российский народ, и там есть люди, которые это не поддерживают. Не все русские плохие. Мы должны это понимать.

Я верю, что там есть хорошие люди, которые против войны и против того, что делает правительство. Им бы побольше смелости, чтобы выйти и сказать. И чтобы это слово было услышано", — рассказал Тарас в эфире "Денисов Time".