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Степаненко: Не все русские плохие - есть люди, которые не поддерживают войну

Премьер-лига
(5 голосов)

Правда, согласятся уже не все

Степаненко: Не все русские плохие - есть люди, которые не поддерживают войну

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко уверен, что нельзя приравнивать всех россиян к их правительству, которое развязало войну на территории Украины.

"Есть путин - президент, есть правительство, есть военные. Есть российский народ, и там есть люди, которые это не поддерживают. Не все русские плохие. Мы должны это понимать.

Я верю, что там есть хорошие люди, которые против войны и против того, что делает правительство. Им бы побольше смелости, чтобы выйти и сказать. И чтобы это слово было услышано", — рассказал Тарас в эфире "Денисов Time".

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) война с Россией
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Комментарии (4)
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JudgeDredd (Киев)
01.04.2022 в 21:03
Так і не всі німці були погані 80 років тому. Були такі, що ненавиділи гітлера, а деякі євреєв навіть ховали. Але це не змінило ставлення світу до них після війни.
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+2
0
neutral fan (White Church)
01.04.2022 в 21:01
Ой Степа, з такими заявами ми далеко не заїдем, дочекався хоча б нашої перемоги, а вже потім би розповідав про хороших рускіх, зараз це зовсім не доречно!
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+3
0
C_Ballack (Днепр)
01.04.2022 в 20:51
Хороший рузкий - мертвый рузкий
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+3
0
хутин пуйло 88 (Десь)
01.04.2022 в 20:47
Ну да, ну да. Харошіє руцкіє. Ска... Але чого від ного сподіватись?
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+3
0

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