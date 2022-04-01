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Ключевой игрок Десны пополнил состав последней команды Польши

Премьер-лига
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Будет бороться за выживание в Экстраклассе

Ключевой игрок Десны пополнил состав последней команды Польши

Фото: ФК Десна

UA-Футбол
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Андрей Домбровский сменил команду.

26-летний опорник пополнил состав польского клуба "Брук-Бет Термалица". Детали сделки остаются неизвестными. Новая команда Андрея идет на последней строчке в польском чемпионате.

Домбровский был ключевым исполнителем "Десны". В первой половине сезона он отыграл 17 игр.

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В статье: Десна (Чернигов) Андрей Домбровский
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