Премьер-лига
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Ключевой игрок Десны пополнил состав последней команды Польши
Будет бороться за выживание в Экстраклассе
Фото: ФК Десна
Андрей Домбровский сменил команду.
26-летний опорник пополнил состав польского клуба "Брук-Бет Термалица". Детали сделки остаются неизвестными. Новая команда Андрея идет на последней строчке в польском чемпионате.
Jest transfer‼️ Ps. To nie żart ????— Bruk-Bet Termalica (@BB_Termalica) April 1, 2022
???? https://t.co/BVvDni6yBt pic.twitter.com/0UofVnO9bf
Домбровский был ключевым исполнителем "Десны". В первой половине сезона он отыграл 17 игр.
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