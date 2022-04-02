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Форвард львовского Руха перешел в финский КуПС

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец перебрался в Финляндию к концу текущего сезона

Форвард львовского Руха перешел в финский КуПС

ФК "Рух" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт львовского "Руха" сообщает, о том, что форвард первой команды Таллес Бренер покинул клуб до конца текущего сезона.

23-летний нападающий перешел в финский КуПС. Новая команда форварда - действующий обладатель Кубка Финляндии.

КуПС знаком украинским болельщикам - прошлой осенью полтавская "Ворскла" играла против финнов в рамках Лиги конференций.

Ранее, состав КуПСа также пополнил грузинский игрок атаки Ника Ситчинава - на праваха аренды из "Колоса".

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В статье: Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
ФК "Рух"

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