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Форвард львовского Руха перешел в финский КуПС
Бразилец перебрался в Финляндию к концу текущего сезона
ФК "Рух" / Автор неизвестен
Официальный сайт львовского "Руха" сообщает, о том, что форвард первой команды Таллес Бренер покинул клуб до конца текущего сезона.
23-летний нападающий перешел в финский КуПС. Новая команда форварда - действующий обладатель Кубка Финляндии.
КуПС знаком украинским болельщикам - прошлой осенью полтавская "Ворскла" играла против финнов в рамках Лиги конференций.
Ранее, состав КуПСа также пополнил грузинский игрок атаки Ника Ситчинава - на праваха аренды из "Колоса".
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