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Динамо сыграет первый благотворительный матч в Варшаве

Премьер-лига
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Игра против Легии состоится 12 апреля

Динамо сыграет первый благотворительный матч в Варшаве

ФК Легия

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо Киев" объявило первого соперника в международном турне благотворительных матчей по Европе. Им стал многократный чемпион Польши – варшавская "Легия".

Товарищеский матч состоится в столице Польши, во вторник, 12 апреля, на стадионе "Войска Польскего". Игра будет транслироваться на украинских и европейских телеканалах.

Турне проходит с целью привлечения внимания международного сообщества к войне в Украине, а также для сбора средств на поддержку украинцев, пострадавших из-за вторжения России.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) война с Россией
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