Динамо сыграет первый благотворительный матч в Варшаве

"Динамо Киев" объявило первого соперника в международном турне благотворительных матчей по Европе. Им стал многократный чемпион Польши – варшавская "Легия".

Товарищеский матч состоится в столице Польши, во вторник, 12 апреля, на стадионе "Войска Польскего". Игра будет транслироваться на украинских и европейских телеканалах.

Турне проходит с целью привлечения внимания международного сообщества к войне в Украине, а также для сбора средств на поддержку украинцев, пострадавших из-за вторжения России.