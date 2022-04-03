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Динамо сыграет первый благотворительный матч в Варшаве
Игра против Легии состоится 12 апреля
ФК Легия
"Динамо Киев" объявило первого соперника в международном турне благотворительных матчей по Европе. Им стал многократный чемпион Польши – варшавская "Легия".
Товарищеский матч состоится в столице Польши, во вторник, 12 апреля, на стадионе "Войска Польскего". Игра будет транслироваться на украинских и европейских телеканалах.
Турне проходит с целью привлечения внимания международного сообщества к войне в Украине, а также для сбора средств на поддержку украинцев, пострадавших из-за вторжения России.
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