Луческу: Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать очень многое

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал вывоз украинских футболистов для проведения товарищеских встреч:

“Нам удалось привезти в Румынию одиннадцать украинских игроков киевского "Динамо". Это основное ядро ​​государственной сборной. Они получили зеленый свет от правительства, поскольку в силу особой ситуации они были освобождены от военных обязанностей.

Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать многое. Разрешение Украине принять участие в плей-офф и, возможно, получить зеленый свет на чемпионат мира может быть очень важным для нации”, - сказал Луческу.