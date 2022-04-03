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Луческу: Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать очень многое

Премьер-лига
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Луческу: Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать очень многое

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал вывоз украинских футболистов для проведения товарищеских встреч:

“Нам удалось привезти в Румынию одиннадцать украинских игроков киевского "Динамо". Это основное ядро ​​государственной сборной. Они получили зеленый свет от правительства, поскольку в силу особой ситуации они были освобождены от военных обязанностей.

Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать многое. Разрешение Украине принять участие в плей-офф и, возможно, получить зеленый свет на чемпионат мира может быть очень важным для нации”, - сказал Луческу.

Напомним, что 1 апреля "бело-синие" выехали в Румынию, чтобы готовиться к благотворительным товарищеским матчам в поддержку Украины. Встречи с европейскими командами стартуют 12 апреля – первым соперником станет варшавская "Легия".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ilnapolista

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