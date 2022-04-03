Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать очень многое
Можно помогать и в тылу
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал вывоз украинских футболистов для проведения товарищеских встреч:
“Нам удалось привезти в Румынию одиннадцать украинских игроков киевского "Динамо". Это основное ядро государственной сборной. Они получили зеленый свет от правительства, поскольку в силу особой ситуации они были освобождены от военных обязанностей.
Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать многое. Разрешение Украине принять участие в плей-офф и, возможно, получить зеленый свет на чемпионат мира может быть очень важным для нации”, - сказал Луческу.
Напомним, что 1 апреля "бело-синие" выехали в Румынию, чтобы готовиться к благотворительным товарищеским матчам в поддержку Украины. Встречи с европейскими командами стартуют 12 апреля – первым соперником станет варшавская "Легия".
Популярное сейчас
- Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
- Зверства рашистов на Киевщине - ФОТО 18+
- Арахамия: россия неофициально согласилась на предложения Украины, кроме Крыма
- Цыганык: Не исключаю, что Заря прекратит свое существование
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины