"Была, есть и будет". Известно будущее Зари

В последнее время все чаще в разных СМИ появляется информация о возможном исчезновении с футбольной карты Украины того или иного клуба. Недавно в этом контексте упоминалась луганская "Заря", которая по итогам осенней части сезона-2021/22 занимает четвертое место в турнирной таблице. Однако никаких оснований для волнения у болельщиков двукратного бронзового призера чемпионата Украины не существует.

– Стоит отметить, что решение о снятии того или другого коллектива с чемпионата является прерогативой исключительно президента клуба. Футбольная команда "Заря" была, есть и будет, – заявили корреспонденту UA-Футбол в руководящем штабе луганского клуба. – Она и дальше будет участвовать в чемпионате Украины, стремясь завоевывать призовые места, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене.

Напомним, что на зимний перерыв команда Виктора Скрипника ушла с отставанием на четыре пункта от "Днепра-1", занимающего третье место в таблице УПЛ.