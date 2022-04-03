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"Была, есть и будет". Известно будущее Зари

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Вопрос о снятии с чемпионата даже не стоит

"Была, есть и будет". Известно будущее Зари

Фото: Александр Приходько

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнее время все чаще в разных СМИ появляется информация о возможном исчезновении с футбольной карты Украины того или иного клуба. Недавно в этом контексте упоминалась луганская "Заря", которая по итогам осенней части сезона-2021/22 занимает четвертое место в турнирной таблице. Однако никаких оснований для волнения у болельщиков двукратного бронзового призера чемпионата Украины не существует.

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Стоит отметить, что решение о снятии того или другого коллектива с чемпионата является прерогативой исключительно президента клуба. Футбольная команда "Заря" была, есть и будет, – заявили корреспонденту UA-Футбол в руководящем штабе луганского клуба. – Она и дальше будет участвовать в чемпионате Украины, стремясь завоевывать призовые места, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене.

Напомним, что на зимний перерыв команда Виктора Скрипника ушла с отставанием на четыре пункта от "Днепра-1", занимающего третье место в таблице УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.04.2022 в 10:17
вдачи ЗАРЯ
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