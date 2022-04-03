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Давид Нерес заинтересовал еще один французский клуб

Премьер-лига
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Давид Нерес заинтересовал еще один французский клуб

shakhtar.com

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Давид Нерес получил еще один вариант трудоустройства. Sport.fr сообщает, что бразилец нужен "Марселю".

Сейчас речь идет об аренде до конца сезона. Также в контракте может быть предусмотрено продление соглашения до 2024 года.

Напомним, что Нерес присоединился к “Шахтеру” в январе этого года за 12 миллионов евро. Давид подписал контракт с "горняками" до конца 2026 года. Пока в его активе нет ни одного официального матча в составе дончан.

Кроме "Марселя" ранее интерес к вингеру был у французского "Лиона" и бразильских "Фламенго" и "Сан-Паулу". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 20 млн евро.

Отметим, что "Марсель" на данный момент идет третьим в турнирной таблице Лиги 1, имея одинаковое количество очков со вторым "Ренном", да еще с матчем в запасе. Обеим командам до первого ПСЖ 12 зачетных пунктов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марсель Давид Нерес
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Источник:
sport

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