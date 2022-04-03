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Трубин: Никто не ожидал, что россия будет настолько варварской и жестокой
Что, правда?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин с удивлением прокомментировал полномасштабную военную агрессию россиян против Украины:
“Мы не думали, что это может произойти. Никто не ожидал, что россия будет столь варварской и жестокой. Это действительно ночной кошмар. Я не понимаю, как они на это способны.
Они разрушили столько красивейших городов и убили столько мирного населения. Это катастрофа.
До 2014 года мы просто считали россию соседом. У двух стран не было никаких дурных чувств друг к другу. Трудно было бы поверить, что война начнется сначала в Донецке, а потом по всей Украине.
Но сейчас россия для меня как страна больше не существует. Я думаю, что раны будут заживать очень долго.
Мариуполь – мой второй родной город. В детстве мы там довольно много тренировались, играли, тоже ездили туда с семьей на море.
Моя девушка из Мариуполя и там жила вся ее семья. К счастью, им удалось выбраться отсюда.
У меня появилась возможность привезти к себе маму и сестру только тогда, когда я присоединился к основной команде “Шахтера” три года назад.
Но мой отец, бабушка, дядя и тетя все еще в Донецке. Они в относительной безопасности, несмотря на серьезные проблемы с водоснабжением и электричеством”, – сказал Трубин.
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