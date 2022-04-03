УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо финансово участвует в доставке гуманитарной помощи в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо финансово участвует в доставке гуманитарной помощи в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

В населенные пункты Киевской, Черниговской и Харьковской областей

Динамо финансово участвует в доставке гуманитарной помощи в Украину

Фото: FC Dynamo Kyiv

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо Киев" сообщило об участии в волонтерской инициативе тылового гуманитарного штаба. Клуб финансово способствует логистике и доставке гуманитарных грузов из стран Европы.

Среди пунктов назначения – поселения в Киевской, Черниговской и Харьковской областей. Из доставляемой помощи – продукты, вода, медицинские препараты, вещи первой необходимости.

Как сообщает клуб, гуманитарную помощь предоставили уже десяткам тысяч людей в зоне активных боевых действий и пунктах приема эвакуированных особ. Также были доставлены корм и топливо в один из зоопарков в Киевской области.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...