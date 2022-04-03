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Динамо финансово участвует в доставке гуманитарной помощи в Украину
В населенные пункты Киевской, Черниговской и Харьковской областей
Фото: FC Dynamo Kyiv
"Динамо Киев" сообщило об участии в волонтерской инициативе тылового гуманитарного штаба. Клуб финансово способствует логистике и доставке гуманитарных грузов из стран Европы.
Среди пунктов назначения – поселения в Киевской, Черниговской и Харьковской областей. Из доставляемой помощи – продукты, вода, медицинские препараты, вещи первой необходимости.
Как сообщает клуб, гуманитарную помощь предоставили уже десяткам тысяч людей в зоне активных боевых действий и пунктах приема эвакуированных особ. Также были доставлены корм и топливо в один из зоопарков в Киевской области.
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