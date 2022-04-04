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Суркис: Каждый матч Динамо в ходе европейского турне должен стал событием
Киевляне проведут поединки в поддержку Украины
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о международном футбольном турне киевского клуба в поддержку Украины, а также прокомментировал информацию о возможной встрече команды с румынским "Стяуа".
"Мы обязательно сыграем против этой команды, но не 6 апреля. Для нас каждый матч – это вопрос серьезных организационных усилий, чтобы привлечь к поединку как можно больше внимания. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый поединок "Динамо" в ходе этого европейского турне стал событием, позволяющим широко информировать о происходящем в Украине и организовать сбор средств для пострадавших от войны украинцев", – рассказал Игорь Суркис.
Напомним, что первый матч в рамках международного туре Динамо сыграет 12 апреля против "Легии". Игра пройдет в Варшаве на стадионе Войска польского.
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