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Суркис: Каждый матч Динамо в ходе европейского турне должен стал событием

Премьер-лига
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Киевляне проведут поединки в поддержку Украины

Суркис: Каждый матч Динамо в ходе европейского турне должен стал событием

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о международном футбольном турне киевского клуба в поддержку Украины, а также прокомментировал информацию о возможной встрече команды с румынским "Стяуа".

"Мы обязательно сыграем против этой команды, но не 6 апреля. Для нас каждый матч – это вопрос серьезных организационных усилий, чтобы привлечь к поединку как можно больше внимания. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый поединок "Динамо" в ходе этого европейского турне стал событием, позволяющим широко информировать о происходящем в Украине и организовать сбор средств для пострадавших от войны украинцев", – рассказал Игорь Суркис.

Напомним, что первый матч в рамках международного туре Динамо сыграет 12 апреля против "Легии". Игра пройдет в Варшаве на стадионе Войска польского.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
SportArena

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