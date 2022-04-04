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Защитник Мариуполя будет выступать в чемпионате Исландии

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец переходит в исландский клуб "Акюрейри"

Защитник Мариуполя будет выступать в чемпионате Исландии

Фото: ka.is

Новина українською

Украинский защитник "Мариуполя" Алексей Быков продолжит карьеру в чемпионате Исландии.

24-летний футболист будет играть на правах аренды за "Акюрейри". Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в начале сезона украинец играл в аренде в болгарском "Локомотиве" из Пловдива, где провел 18 матчей. В январе Быков вернулся в "Мариуполь", однако из-за войны, развязанной россией, вынужден был искать возможность продолжить карьеру за границей.

К слову, в активе футболиста 9 матчей в составе молодежной сборной Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Быков
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Источник:
ФК Акюрейри

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Комментарии (2)
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Serhio79 (Kyiv)
04.04.2022 в 11:53
На якій підставі 24-річного чоловіка випустили з України у військовий час, якщо всім 28-60-річним чоловікам залишати Україну заборонено???
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neutral fan (White Church)
04.04.2022 в 13:48
Як варіант, він не був в Україні, а десь на зборах, за кордоном, а звідти в Ісландію .
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