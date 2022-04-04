Защитник Мариуполя будет выступать в чемпионате Исландии

Украинский защитник "Мариуполя" Алексей Быков продолжит карьеру в чемпионате Исландии.

24-летний футболист будет играть на правах аренды за "Акюрейри". Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в начале сезона украинец играл в аренде в болгарском "Локомотиве" из Пловдива, где провел 18 матчей. В январе Быков вернулся в "Мариуполь", однако из-за войны, развязанной россией, вынужден был искать возможность продолжить карьеру за границей.

К слову, в активе футболиста 9 матчей в составе молодежной сборной Украины.